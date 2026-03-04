Рейтинг@Mail.ru
США не хватило выдержки по иранской ядерной программе, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2026
18:35 04.03.2026 (обновлено: 18:49 04.03.2026)
США не хватило выдержки по иранской ядерной программе, заявил Ульянов
ВЕНА, 4 мар - РИА-Новости. Американцам не хватило дипломатической выдержки и переговорного терпения по иранской ядерной программе, заявил постоянный... РИА Новости, 04.03.2026
США не хватило выдержки по иранской ядерной программе, заявил Ульянов

Ульянов: США не хватило дипломатической выдержки по иранской ядерной программе

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар - РИА-Новости. Американцам не хватило дипломатической выдержки и переговорного терпения по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Как показали события, в компромиссе США заинтересованы не были. Американцам не хватило дипломатической выдержки и переговорного терпения", - заявил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.
По его словам, у американской стороны возобладало потребительское отношение к режиму нераспространения в угоду решения своих конъюнктурных политических задач.
"И сейчас весь Ближний Восток платит за это кровавую цену", - отметил Ульянов.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Мы отвыкли от такого". Что испугало американцев после атаки на Иран
Вчера, 08:00
 
