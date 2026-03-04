США не хватило выдержки по иранской ядерной программе, заявил Ульянов

ВЕНА, 4 мар - РИА-Новости. Американцам не хватило дипломатической выдержки и переговорного терпения по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, у американской стороны возобладало потребительское отношение к режиму нераспространения в угоду решения своих конъюнктурных политических задач.