https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078559354.html
США не хватило выдержки по иранской ядерной программе, заявил Ульянов
США не хватило выдержки по иранской ядерной программе, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2026
США не хватило выдержки по иранской ядерной программе, заявил Ульянов
ВЕНА, 4 мар - РИА-Новости. Американцам не хватило дипломатической выдержки и переговорного терпения по иранской ядерной программе, заявил постоянный... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:35:00+03:00
2026-03-04T18:35:00+03:00
2026-03-04T18:49:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
сша
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078164271.html
сша
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, сша, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
США не хватило выдержки по иранской ядерной программе, заявил Ульянов
Ульянов: США не хватило дипломатической выдержки по иранской ядерной программе