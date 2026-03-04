Ульянов: Россия осуждает агрессию против Ирана и удар по объекту в Натанзе

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Россия решительно осуждает неспровоцированную агрессию США и Израиля против Ирана и удар по находящемуся под гарантиями МАГАТЭ подземному объекту в иранском Натанзе, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.