США и Израиль нанесли удар международной стабильности, заявил Ульянов
18:25 04.03.2026 (обновлено: 18:32 04.03.2026)
США и Израиль нанесли удар международной стабильности, заявил Ульянов
США и Израиль нанесли удар международной стабильности, заявил Ульянов
в мире, сша, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль нанесли удар международной стабильности, заявил Ульянов

Ульянов: США и Израиль нанесли сокрушительный удар международной стабильности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. США и Израиль нанесли сокрушительный удар по режиму нераспространения, системе гарантий МАГАТЭ и доверию к ней со стороны государств, заявил в среду представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"То, что сейчас действительно должно нас волновать, – это сохранение режима нераспространения, системы гарантий МАГАТЭ и доверия к ней со стороны государств. Именно по ним США и Израилем был нанесен сокрушительный удар – причем уже второй за последние 8 месяцев", - сказал он.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Ульянов рассказал о реакции МАГАТЭ на удары по Ирану
3 марта, 19:21
 
В мире США МАГАТЭ Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
