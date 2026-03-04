Рейтинг@Mail.ru
"Поставили крест". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана
19:28 04.03.2026 (обновлено: 22:09 04.03.2026)
"Поставили крест". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана
Конфликт в Иране негативно скажется на поставках вооружения на Украину, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
украина
иран
сша
сергей лавров
евросоюз
нато
военная операция сша и израиля против ирана
украина
иран
сша
в мире, украина, иран, сша, сергей лавров, евросоюз, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Иран, США, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Поставили крест". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана

RS: конфликт в Иране негативно скажется на поставках вооружения на Украину

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Конфликт в Иране негативно скажется на поставках вооружения на Украину, пишет Responsible Statecraft.
"Особенно иронично то, что, если война США и Израиля против Ирана затянется, это приведет к переброске американских и европейских противоракетных систем с Украины на Ближний Восток, что значительно ослабит оборону Украины", — отмечается в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Германии забили тревогу из-за произошедшего в Киеве
Вчера, 09:29
Как пишет RS, на этом фоне лидеры ЕС оказались в сложной ситуации: поддерживая США и Израиль, они рискуют потерять свои партии и навредить европейской демократии. При этом из-за антироссийской позиции и нежелания участвовать в мирном процессе по Украине ЕС теперь сильно зависит от Вашингтона. Европейцы опасаются занять твердую позицию против Белого дома, потому что боятся потерять помощь в украинском конфликте.
"Своей постыдной бесхарактерной позицией по поводу конфликта США и Израиля против Ирана европейские лидеры поставили крест на всем, что осталось от их глобального влияния и их притязаний на продвижение "международного порядка, основанного на правилах", — резюмируется в статье.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Уже на гуталине". Захарова пошутила о словах Зеленского о Ближнем Востоке
Вчера, 13:21
 
