"Поставили крест". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Конфликт в Иране негативно скажется на поставках вооружения на Украину, пишет Responsible Statecraft.
"Особенно иронично то, что, если война США и Израиля против Ирана затянется, это приведет к переброске американских и европейских противоракетных систем с Украины на Ближний Восток, что значительно ослабит оборону Украины", — отмечается в публикации.
Как пишет RS, на этом фоне лидеры ЕС оказались в сложной ситуации: поддерживая США и Израиль, они рискуют потерять свои партии и навредить европейской демократии. При этом из-за антироссийской позиции и нежелания участвовать в мирном процессе по Украине ЕС теперь сильно зависит от Вашингтона. Европейцы опасаются занять твердую позицию против Белого дома, потому что боятся потерять помощь в украинском конфликте.
"Своей постыдной бесхарактерной позицией по поводу конфликта США и Израиля против Ирана европейские лидеры поставили крест на всем, что осталось от их глобального влияния и их притязаний на продвижение "международного порядка, основанного на правилах", — резюмируется в статье.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.