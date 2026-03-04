На Украине цены на бензин продолжают расти, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цены на бензин на Украине продолжают расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в среду украинский портал "Новости.LIVE".

"Литр 95-го обойдется от 63,99 гривны (1,47 доллара - ред.) до 73,99 гривен (1,7 доллара - ред.). За 100-й придется заплатить 78,99-80,99 гривны (1,81-1,86 доллара - ред.) за литр. Дизельное топливо стоит в среднем 63,99-73,99 гривны (1,47-1,7 доллара - ред.) за литр", - говорится в публикации, опубликованной в Telegram-канале портала.