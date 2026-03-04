Рейтинг@Mail.ru
На Украине цены на бензин продолжают расти, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
13:29 04.03.2026
На Украине цены на бензин продолжают расти, пишут СМИ
Цены на бензин на Украине продолжают расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в среду украинский портал "Новости.LIVE". РИА Новости, 04.03.2026
в мире
ближний восток
украина
сша
дмитрий леушкин
ближний восток
украина
сша
в мире, ближний восток, украина, сша, дмитрий леушкин
В мире, Ближний Восток, Украина, США, Дмитрий Леушкин
На Украине цены на бензин продолжают расти, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цены на бензин на Украине продолжают расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в среду украинский портал "Новости.LIVE".
"Литр 95-го обойдется от 63,99 гривны (1,47 доллара - ред.) до 73,99 гривен (1,7 доллара - ред.). За 100-й придется заплатить 78,99-80,99 гривны (1,81-1,86 доллара - ред.) за литр. Дизельное топливо стоит в среднем 63,99-73,99 гривны (1,47-1,7 доллара - ред.) за литр", - говорится в публикации, опубликованной в Telegram-канале портала.
Согласно данным украинского "24 канала", ранее цена бензина марки АИ-95 в регионах в среднем была ниже и не превышала 1,65 доллара за литр.
Во вторник украинский эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин заявил, что в ближайшее время из-за ситуации на Ближнем Востоке может начаться резкий рост цен на бензин на Украине. По его словам, топливо будет дорожать на 1–2 гривны (0,02 – 0,04 доллара) в неделю.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, заявил Сийярто
