На Украине цены на бензин продолжают расти, пишут СМИ
На Украине цены на бензин продолжают расти, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
На Украине цены на бензин продолжают расти, пишут СМИ
Цены на бензин на Украине продолжают расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в среду украинский портал "Новости.LIVE". РИА Новости, 04.03.2026
На Украине цены на бензин продолжают расти, пишут СМИ
Новости.LIVE: на Украине бензин подорожал до $1,7 за литр
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цены на бензин на Украине продолжают расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в среду украинский портал "Новости.LIVE".
"Литр 95-го обойдется от 63,99 гривны (1,47 доллара - ред.) до 73,99 гривен (1,7 доллара - ред.). За 100-й придется заплатить 78,99-80,99 гривны (1,81-1,86 доллара - ред.) за литр. Дизельное топливо стоит в среднем 63,99-73,99 гривны (1,47-1,7 доллара - ред.) за литр", - говорится в публикации, опубликованной в Telegram-канале портала.
Согласно данным украинского "24 канала", ранее цена бензина марки АИ-
95 в регионах в среднем была ниже и не превышала 1,65 доллара за литр.
Во вторник украинский эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин
заявил, что в ближайшее время из-за ситуации на Ближнем Востоке
может начаться резкий рост цен на бензин на Украине
. По его словам, топливо будет дорожать на 1–2 гривны (0,02 – 0,04 доллара) в неделю.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.