Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссар утверждает, что Турция закрыла границу с Ираном - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/turtsiya-2078612567.html
Еврокомиссар утверждает, что Турция закрыла границу с Ираном
Еврокомиссар утверждает, что Турция закрыла границу с Ираном - РИА Новости, 04.03.2026
Еврокомиссар утверждает, что Турция закрыла границу с Ираном
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер утверждает, что власти Турции якобы закрыли границу в направлении Ирана из-за ситуации на Ближнем... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:50:00+03:00
2026-03-04T23:50:00+03:00
в мире
иран
турция
ближний восток
хакан фидан
politico
евросоюз
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f9edad6087f723c6cd9c6363d13483cc.jpg
https://ria.ru/20260304/fidan-2078605266.html
https://ria.ru/20260304/rubio-2078612206.html
иран
турция
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b790a57880dd3f0220cd84973350e5e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, турция, ближний восток, хакан фидан, politico, евросоюз, bild, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Ближний Восток, Хакан Фидан, Politico, Евросоюз, Bild, Военная операция США и Израиля против Ирана
Еврокомиссар утверждает, что Турция закрыла границу с Ираном

Бруннер: Фидан заверил, что границы с Ираном закрыты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер утверждает, что власти Турции якобы закрыли границу в направлении Ирана из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на представителя ЕС, что власти Евросоюза опасаются нового миграционного кризиса из-за конфликта в ближневосточном регионе.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник
Вчера, 22:44
"В понедельник я имел возможность поговорить по телефону с (министром иностранных дел Турции) Хаканом Фиданом. Он заверил меня, что закрыл границы в направлении Ирана", - сказал Бруннер в интервью немецкой газете Bild, отвечая на вопрос об угрозе новой волны беженцев в Европу из-за конфликта в ближневосточном регионе.
Бруннер также отметил, что любой возникающий в мире конфликт является "вызовом для Европы".
Фидан ранее сообщил, что Турция подготовила планы на случай возможной волны миграции из Ирана на фоне эскалации в регионе. При этом глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил в среду, что ситуация на границе Ирана с Турцией остается стабильной и поводов для беспокойства нет, Иран, по его словам, не разрешает своим гражданам выезжать в Турцию, но граждане третьих стран могут пересекать границу, также разрешен въезд турок в Иран.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Рубио заверил Фидана в полной поддержке США
Вчера, 23:45
 
В миреИранТурцияБлижний ВостокХакан ФиданPoliticoЕвросоюзBildВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала