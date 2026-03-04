https://ria.ru/20260304/turtsiya-2078612567.html
Еврокомиссар утверждает, что Турция закрыла границу с Ираном
Еврокомиссар утверждает, что Турция закрыла границу с Ираном - РИА Новости, 04.03.2026
Еврокомиссар утверждает, что Турция закрыла границу с Ираном
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер утверждает, что власти Турции якобы закрыли границу в направлении Ирана из-за ситуации на Ближнем... РИА Новости, 04.03.2026
Бруннер: Фидан заверил, что границы с Ираном закрыты
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер утверждает, что власти Турции якобы закрыли границу в направлении Ирана из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на представителя ЕС, что власти Евросоюза опасаются нового миграционного кризиса из-за конфликта в ближневосточном регионе.
"В понедельник я имел возможность поговорить по телефону с (министром иностранных дел Турции) Хаканом Фиданом. Он заверил меня, что закрыл границы в направлении Ирана", - сказал Бруннер в интервью немецкой газете Bild, отвечая на вопрос об угрозе новой волны беженцев в Европу из-за конфликта в ближневосточном регионе.
Бруннер также отметил, что любой возникающий в мире конфликт является "вызовом для Европы".
Фидан ранее сообщил, что Турция подготовила планы на случай возможной волны миграции из Ирана на фоне эскалации в регионе. При этом глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил в среду, что ситуация на границе Ирана с Турцией остается стабильной и поводов для беспокойства нет, Иран, по его словам, не разрешает своим гражданам выезжать в Турцию, но граждане третьих стран могут пересекать границу, также разрешен въезд турок в Иран.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.