Еврокомиссар утверждает, что Турция закрыла границу с Ираном

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер утверждает, что власти Турции якобы закрыли границу в направлении Ирана из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на представителя ЕС, что власти Евросоюза опасаются нового миграционного кризиса из-за конфликта в ближневосточном регионе.

"В понедельник я имел возможность поговорить по телефону с (министром иностранных дел Турции) Хаканом Фиданом. Он заверил меня, что закрыл границы в направлении Ирана", - сказал Бруннер в интервью немецкой газете Bild, отвечая на вопрос об угрозе новой волны беженцев в Европу из-за конфликта в ближневосточном регионе.

Бруннер также отметил, что любой возникающий в мире конфликт является "вызовом для Европы".

Фидан ранее сообщил, что Турция подготовила планы на случай возможной волны миграции из Ирана на фоне эскалации в регионе. При этом глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил в среду, что ситуация на границе Ирана с Турцией остается стабильной и поводов для беспокойства нет, Иран, по его словам, не разрешает своим гражданам выезжать в Турцию, но граждане третьих стран могут пересекать границу, также разрешен въезд турок в Иран.