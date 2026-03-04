https://ria.ru/20260304/turtsiya-2078582143.html
Турция находится в контакте с НАТО на фоне инцидента со сбитой ракетой
Турция находится в контакте с НАТО на фоне инцидента со сбитой ракетой - РИА Новости, 04.03.2026
Турция находится в контакте с НАТО на фоне инцидента со сбитой ракетой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в постоянном контакте с НАТО после инцидента со сбитой ракетой в среду, предпринимает все... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:09:00+03:00
2026-03-04T20:09:00+03:00
2026-03-04T20:09:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
иран
реджеп тайип эрдоган
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078491488_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17ee8317fabcaa3887aa36feab5f5d86.jpg
https://ria.ru/20260304/turtsiya-2078552794.html
турция
анкара (провинция)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078491488_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_cad1e458d41ac10318ea82ce3d042570.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), иран, реджеп тайип эрдоган, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Анкара (провинция), Иран, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция находится в контакте с НАТО на фоне инцидента со сбитой ракетой
Эрдоган: Турция находится в контакте с НАТО из-за инцидента со сбитой ракетой