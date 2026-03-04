Рейтинг@Mail.ru
20:09 04.03.2026
Турция находится в контакте с НАТО на фоне инцидента со сбитой ракетой
Турция находится в контакте с НАТО на фоне инцидента со сбитой ракетой
в мире, турция, анкара (провинция), иран, реджеп тайип эрдоган, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Анкара (провинция), Иран, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция находится в контакте с НАТО на фоне инцидента со сбитой ракетой

Эрдоган: Турция находится в контакте с НАТО из-за инцидента со сбитой ракетой

© REUTERS / Anadolu/Fikret DelalРакетный комплекс ВС Турции
Ракетный комплекс ВС Турции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Fikret Delal
Ракетный комплекс ВС Турции. Архивное фото
АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в постоянном контакте с НАТО после инцидента со сбитой ракетой в среду, предпринимает все необходимые меры.
Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. По данным МО Турции, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
"В тесном контакте с нашими союзниками по НАТО мы принимаем все необходимые меры. Чтобы подобные инциденты не повторялись, мы высказываем свои предупреждения в самой четкой форме", - заявил турецкий лидер на встрече с военнослужащими в среду в Анкаре.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник
