Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты

АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции после падения ракеты на территории страны заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
"Ракета, запущенная из Ирана
, которая пролетела через воздушное пространство Ирака
и Сирии
и направлялась в воздушное пространство нашей страны со стороны района Хатай
, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО
", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции
Бурханеттина Дурана в Х
.
"Наши ведомства следили за развитием событий в режиме реального времени и действовали в полной координации. Наша воля и способность обеспечить безопасность страны и нашего народа находятся на самом высоком уровне", - подчеркнул представитель администрации.
В заявлении также отмечается, что все необходимые меры по защите территории и воздушного пространства Турции будут приняты без колебаний, а на любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права.
"В ходе этого процесса будет продолжено сотрудничество и консультации с НАТО и нашими союзниками", - говорится в заявлении.
Анкара
также призвала все стороны воздерживаться от шагов, способных усилить напряженность и привести к расширению конфликта в регионе.