Рейтинг@Mail.ru
Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 04.03.2026 (обновлено: 15:48 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/turtsiya-2078481868.html
Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты
Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты - РИА Новости, 04.03.2026
Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты
Администрация президента Турции после падения ракеты на территории страны заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:03:00+03:00
2026-03-04T15:48:00+03:00
в мире
турция
нато
иран
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg
https://ria.ru/20260304/turtsiya-2078330290.html
турция
иран
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_0aec33e1888622a5ef1348114116d650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, нато, иран, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, НАТО, Иран, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты

Анкара предупредила о возможном ответе после падения ракеты на территории Турции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции после падения ракеты на территории страны заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
"Ракета, запущенная из Ирана, которая пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась в воздушное пространство нашей страны со стороны района Хатай, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в Х.
© Опубликовано турецкими СМИОбломки ракеты, сбитой над Турцией
Обломки ракеты, сбитой над Турцией - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Опубликовано турецкими СМИ
Обломки ракеты, сбитой над Турцией
"Наши ведомства следили за развитием событий в режиме реального времени и действовали в полной координации. Наша воля и способность обеспечить безопасность страны и нашего народа находятся на самом высоком уровне", - подчеркнул представитель администрации.
В заявлении также отмечается, что все необходимые меры по защите территории и воздушного пространства Турции будут приняты без колебаний, а на любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права.
"В ходе этого процесса будет продолжено сотрудничество и консультации с НАТО и нашими союзниками", - говорится в заявлении.
Анкара также призвала все стороны воздерживаться от шагов, способных усилить напряженность и привести к расширению конфликта в регионе.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Турции ответили на сообщения о готовности вступить в конфликт с Ираном
Вчера, 00:44
 
В миреТурцияНАТОИранИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала