Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты

АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции после падения ракеты на территории страны заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.

© Опубликовано турецкими СМИ Обломки ракеты, сбитой над Турцией

"Наши ведомства следили за развитием событий в режиме реального времени и действовали в полной координации. Наша воля и способность обеспечить безопасность страны и нашего народа находятся на самом высоком уровне", - подчеркнул представитель администрации.

В заявлении также отмечается, что все необходимые меры по защите территории и воздушного пространства Турции будут приняты без колебаний, а на любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права.

"В ходе этого процесса будет продолжено сотрудничество и консультации с НАТО и нашими союзниками", - говорится в заявлении.