Над Турцией уничтожили баллистическую ракету
Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв,... РИА Новости, 04.03.2026
