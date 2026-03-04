Рейтинг@Mail.ru
Над Турцией уничтожили баллистическую ракету - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 04.03.2026 (обновлено: 15:35 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/turtsija-2078478069.html
Над Турцией уничтожили баллистическую ракету
Над Турцией уничтожили баллистическую ракету - РИА Новости, 04.03.2026
Над Турцией уничтожили баллистическую ракету
Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:51:00+03:00
2026-03-04T15:35:00+03:00
в мире
иран
турция
ближний восток
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078491488_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17ee8317fabcaa3887aa36feab5f5d86.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078464655.html
иран
турция
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078491488_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_cad1e458d41ac10318ea82ce3d042570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, турция, ближний восток, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Ближний Восток, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Над Турцией уничтожили баллистическую ракету

Над Турцией уничтожили баллистическую ракету, предположительно, Ирана

© REUTERS / Anadolu/Fikret DelalРакетный комплекс ВС Турции
Ракетный комплекс ВС Турции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Fikret Delal
Ракетный комплекс ВС Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв, сообщило в среду минобороны Турции.
"Силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, своевременно перехватили и нейтрализовали баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и направлявшуюся в турецкое воздушное пространство после того, как она прошла через воздушные пространства Ирака и Сирии", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Осколки противоракет систем ПВО упали в районе Дёртйол провинции Хатай, никто не пострадал, отметило ведомство.
Министерство подчеркнуло, что Турция сохраняет за собой право ответить на любую враждебную атаку и продолжает консультации с НАТО и другими союзниками. Анкара призывает все стороны конфликта к деэскалации, указали в МО.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ
Вчера, 14:24
 
В миреИранТурцияБлижний ВостокНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала