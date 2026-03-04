Над Турцией уничтожили баллистическую ракету

СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв, сообщило в среду минобороны Турции.