15:38 04.03.2026
РСТ рассказал, сколько займет вывоз российских туристов с Ближнего Востока
Программа вывоза российских туристов с Ближнего Востока может занять до 10-12 дней, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. РИА Новости, 04.03.2026
ближний восток, оаэ, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, ОАЭ, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Программа вывоза российских туристов с Ближнего Востока может занять до 10-12 дней, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"План-график есть, но мы понимаем, при таком объеме как организованных туристов, так и самостоятельных путешественников, эта программа может продлиться 10-12 дней", - сказал Горин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщала, что на Ближнем Востоке находятся десятки тысяч российских туристов, только в ОАЭ - около 50 тысяч человек, включая самостоятельных, организованных туристов и застрявших транзитных пассажиров.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Застрявший в Дубае россиянин рассказал, как отели обманывают туристов
Ближний ВостокОАЭДмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
