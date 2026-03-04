https://ria.ru/20260304/turisty-2078493943.html
РСТ рассказал, сколько займет вывоз российских туристов с Ближнего Востока
РСТ рассказал, сколько займет вывоз российских туристов с Ближнего Востока - РИА Новости, 04.03.2026
РСТ рассказал, сколько займет вывоз российских туристов с Ближнего Востока
Программа вывоза российских туристов с Ближнего Востока может занять до 10-12 дней, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:38:00+03:00
2026-03-04T15:38:00+03:00
2026-03-04T15:38:00+03:00
ближний восток
оаэ
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_a6a469be574c85c4f5d9b35d8f5f04df.jpg
https://ria.ru/20260304/turist-2078448067.html
ближний восток
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63291e04cc692d802545c16732b7b0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, оаэ, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, ОАЭ, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
РСТ рассказал, сколько займет вывоз российских туристов с Ближнего Востока
РСТ: вывоз российских туристов с Ближнего Востока может занять до 12 дней