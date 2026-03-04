Российская туристка рассказала, что ее рейс из Дубая отменили во второй раз

ВОЛГОГРАД, 4 мар - РИА Новости, Светлана Самсонова. Российская туристка Татьяна рассказала РИА Новости, что ее рейс из Дубая отменён второй раз, с тремя детьми ей удалось найти жильё, но денег осталось на два дня.

По словам женщины, она с тремя маленькими детьми должна была вылететь из Дубая Москву 28 февраля, но рейс был отменён на фоне эскалации ближневосточного конфликта, который привел к закрытию воздушного пространства. Деньги за билет российская авиакомпания вернула, и семья купила билеты на 4 марта. На несколько дней были сняты апартаменты.

"(Во вторник - ред.) прислали смс, что рейс отменён, ждите новых сообщений. Мы стали дозваниваться (в авиакомпанию - ред.), оказалось, что моя бронь аннулирована, произошёл какой-то сбой системы, при этом билет, маршрутная квитанция у меня есть, оплата прошла. Сказали (в авиакомпании - ред.), как решат проблему, со мной кто-то свяжется, или могут вернуть деньги", - сообщила Татьяна.

Как отметила женщина, сейчас в Дубае обстановка спокойная, она с детьми выходит на прогулки, но из-за невозможности уехать домой и финансовых трудностей сильно нервничает.

"На пару дней 150 долларов осталось", - добавила Татьяна.

Аэропорты ОАЭ в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. Во вторник российские и зарубежные авиакомпании активизировали вывоз российских туристов из страны.