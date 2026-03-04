Рейтинг@Mail.ru
13:42 04.03.2026 (обновлено: 13:46 04.03.2026)
Застрявший в Дубае россиянин рассказал, как отели обманывают туристов
Новости
Застрявший в Дубае россиянин рассказал, как отели обманывают туристов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Даунтаун Дубай в Дубае
Район Даунтаун Дубай в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Застрявший в Дубае россиянин Михаил рассказал РИА Новости, что некоторые отели обманом выселяют туристов под предлогом того, что их рейс якобы готов к вылету, а затем расселяют по дешевым гостиницам, чтобы не платить за продление их номеров в дорогих отелях на фоне отмены рейсов.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщала, что в странах Персидского залива из-за ближневосточного конфликта застряло около 55 тысяч россиян.
"Забирают из отеля и говорят, что самолет готов к взлету, потом сажают в автобусы, говоря о том, что рейс задерживается, и везут расселяться по дешевым гостиницам. Но как только привозят в гостиницу, говорят, что мест нет", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, после этого автобусы с туристами могут объехать еще три-четыре гостиницы, прежде чем их заселят. Всего таких автобусов может быть около трех.
Михаил добавил, что людей таким образом забирают даже с пляжа, а отели "всякими изощренными способами" делают все, чтобы выселить людей и сделать чек-аут. Собеседник агентства также рассказал, что условия в отелях, куда привозят застрявших туристов, оставляют желать лучшего.
"Я бы переехал в другой отель, но я прекрасно понимаю, если я сейчас оторвусь от коллектива, от группы, которая должна лететь со мной в самолете, они (туроператор - ред.) мне не ответят, не оповестят меня никак", - сказал он.
По словам Михаила, среди отдыхающих россиян есть и семьи с маленькими детьми.
"Обманным путем при нас семью с четырьмя детьми выселили под таким же предлогом как у нас, несмотря на постановления правительства Абу-Даби на продление номеров для людей, застрявших по причине отмены рейсов", - сказал Михаил.
