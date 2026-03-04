https://ria.ru/20260304/tsska-avangard-smotret-onlayn-2078556927.html
ЦСКА— "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 4 марта
ЦСКА— "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 4 марта - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
ЦСКА— "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 4 марта
ЦСКА и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T18:30:00+03:00
2026-03-04T18:30:00+03:00
2026-03-04T18:30:00+03:00
хоккей
цска
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908515176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0257dcbded2b8014fcc003ea474a6c98.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908515176_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_cae24fc602c419551a73849d11264c64.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цска, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, ЦСКА, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей