ЦАХАЛ заявила об ударе по боевику в районе Бейрута

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по боевику в районе Бейрута.

"ЦАХАЛ нанес удар по террористу в районе Бейрута", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ливанское агентство NNA в свою очередь сообщило, что гражданская машина уничтожена ударом с воздуха на трассе аэропорта в Бейруте

"Удар ракеты с воздуха уничтожил машину на трассе, ведущей на аэропорт в Бейруте (ориентировочно, в трех километрах от международного аэропорта - ред.)", - пишет агентство.

Хезболлах " возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану . Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану , атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.