МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по боевику в районе Бейрута.
"ЦАХАЛ нанес удар по террористу в районе Бейрута", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Ливанское агентство NNA в свою очередь сообщило, что гражданская машина уничтожена ударом с воздуха на трассе аэропорта в Бейруте.
"Удар ракеты с воздуха уничтожил машину на трассе, ведущей на аэропорт в Бейруте (ориентировочно, в трех километрах от международного аэропорта - ред.)", - пишет агентство.
"Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Израильская авиация регулярно наносила удары по территории Ливана после вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года, объясняя свои действия устранением угроз со стороны "Хезболлах".