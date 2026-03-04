Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударе по боевику в районе Бейрута - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 04.03.2026 (обновлено: 23:46 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/tsakhal-2078611236.html
ЦАХАЛ заявила об ударе по боевику в районе Бейрута
ЦАХАЛ заявила об ударе по боевику в районе Бейрута - РИА Новости, 04.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по боевику в районе Бейрута
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по боевику в районе Бейрута. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:37:00+03:00
2026-03-04T23:46:00+03:00
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_7:0:914:510_1920x0_80_0_0_f2e5ac0f635658db1c44ed1d523f1cea.png
https://ria.ru/20260304/bpla-2078611477.html
https://ria.ru/20260304/khezballa-2078589560.html
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_121:0:801:510_1920x0_80_0_0_2c57eb605eb704a42dab44b7e12fe916.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заявила об ударе по боевику в районе Бейрута

Армия Израиля заявила об ударе по боевику в районе Бейрута

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I
Истребитель ВВС Израиля F-35I - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по боевику в районе Бейрута.
"ЦАХАЛ нанес удар по террористу в районе Бейрута", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Американский беспилотник кружил недалеко от АЭС "Бушер" в Иране
Вчера, 23:39
Ливанское агентство NNA в свою очередь сообщило, что гражданская машина уничтожена ударом с воздуха на трассе аэропорта в Бейруте.
"Удар ракеты с воздуха уничтожил машину на трассе, ведущей на аэропорт в Бейруте (ориентировочно, в трех километрах от международного аэропорта - ред.)", - пишет агентство.
"Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Израильская авиация регулярно наносила удары по территории Ливана после вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года, объясняя свои действия устранением угроз со стороны "Хезболлах".
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Хезболла" сообщила о начале боестолкновений с ЦАХАЛ на границе Ливана
Вчера, 20:53
 
В миреБейрутВоенная операция США и Израиля против ИранаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала