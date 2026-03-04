https://ria.ru/20260304/tsakhal-2078502707.html
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении систем ПВО в аэропорту Тегерана
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении систем ПВО в аэропорту Тегерана - РИА Новости, 04.03.2026
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении систем ПВО в аэропорту Тегерана
Израильские ВВС уничтожили системы ПВО в тегеранском аэропорту "Мехрабад", сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.03.2026
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении систем ПВО в аэропорту Тегерана
ЦАХАЛ: ВВС Израиля уничтожили системы ПВО в аэропорту Мехрабад в Тегеране