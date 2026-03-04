https://ria.ru/20260304/tsakhal-2078498457.html
Армия Израиля сообщила о перехвате ливанских БПЛА
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила несколько беспилотников, выпущенных с территории Ливана по Израилю, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 04.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что сбила несколько беспилотников, выпущенных из Ливана