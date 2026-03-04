Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля сообщила о перехвате ливанских БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
15:51 04.03.2026
Армия Израиля сообщила о перехвате ливанских БПЛА
Армия Израиля сообщила о перехвате ливанских БПЛА
2026-03-04T15:51:00+03:00
2026-03-04T15:51:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
армия обороны израиля (цахал)
ливан
израиль
бейрут
Новости
ru-RU
в мире, ливан, израиль, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля сообщила о перехвате ливанских БПЛА

ЦАХАЛ заявила, что сбила несколько беспилотников, выпущенных из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила несколько беспилотников, выпущенных с территории Ливана по Израилю, сообщила пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в центральной части Израиля, несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ливана в направлении израильской территории, были успешно перехвачены", - говорится в сообщении.
В ночь на понедельник Израиль заявил о пуске шести ракет с территории Ливана проиранским движением "Хезболлах", в ответ израильская авиация начала наносить массированные удары по организации в разных районах страны, включая Бейрут. В понедельник правительство Ливана запретило любую военную деятельность "Хезболлах". В ответ руководство движения обвинило власти в нежелании сопротивляться "израильской агрессии" и призвало не предпринимать шаги, которые могли бы усугубить ситуацию внутри страны.
В миреЛиванИзраильБейрутВоенная операция США и Израиля против ИранаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
