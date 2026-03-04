https://ria.ru/20260304/tsakhal-2078454865.html
ЦАХАЛ заявила, что атаковала подземный склад "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ заявила, что атаковала подземный склад "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 04.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что атаковала подземный склад "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала подземный оружейный склад шиитского движения "Хезболлах" и несколько командных центров движения. РИА Новости, 04.03.2026
