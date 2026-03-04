https://ria.ru/20260304/tsakhal-2078410231.html
Израильский F-35 сбил иранский истребитель над Тегераном, заявила ЦАХАЛ
Израильский F-35 сбил иранский истребитель над Тегераном, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.03.2026
Израильский F-35 сбил иранский истребитель над Тегераном, заявила ЦАХАЛ
Израильский истребитель F-35 впервые сбил пилотируемы иранский истребитель над Тегераном, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.03.2026
