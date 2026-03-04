Рейтинг@Mail.ru
Израильский F-35 сбил иранский истребитель над Тегераном, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.03.2026
11:45 04.03.2026
Израильский F-35 сбил иранский истребитель над Тегераном, заявила ЦАХАЛ
Израильский истребитель F-35 впервые сбил пилотируемы иранский истребитель над Тегераном, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.03.2026
Израильский F-35 сбил иранский истребитель над Тегераном, заявила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: израильский F-35 впервые сбил иранский истребитель над Тегераном

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Израильский истребитель F-35 впервые сбил пилотируемы иранский истребитель над Тегераном, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35I "Адир" сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 "Адир" сбил пилотируемый истребитель", - говорится в сообщении для прессы.
Израиль сообщил об ударах по правительственным целям в Тегеране
