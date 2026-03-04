https://ria.ru/20260304/tsahal-2078431421.html
Армия Израиля проверяет информацию об ударе по школе на юге Ирана
Армия Израиля проверяет информацию об ударе по школе на юге Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Армия Израиля проверяет информацию об ударе по школе на юге Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проверять информацию об авиаударе по школе на юге Ирана, однако предварительные результаты говорят о том, что ВВС... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:50:00+03:00
2026-03-04T12:50:00+03:00
2026-03-04T12:50:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:172:1301:903_1920x0_80_0_0_06eaf62111f5c9ef4e655f559998c57d.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078368248.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:50:1301:1025_1920x0_80_0_0_b8f98e3f2b77122011f0c7dd3040a296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля проверяет информацию об ударе по школе на юге Ирана
РИА Новости: ЦАХАЛ еще проверяет информацию об ударе по школе на юге Ирана