12:50 04.03.2026
Армия Израиля проверяет информацию об ударе по школе на юге Ирана
Армия Израиля проверяет информацию об ударе по школе на юге Ирана
в мире
иран
израиль
сша
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проверять информацию об авиаударе по школе на юге Ирана, однако предварительные результаты говорят о том, что ВВС Израиля не проводил операций в этом районе, сообщил РИА Новости представитель ЦАХАЛ.
"По предварительным данным, наши ВВС не вели в этом районе никаких действий, но мы еще проверяем этот вопрос", - заявил представитель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране
