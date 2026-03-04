Трамп предал американцев, заявил глава МИД Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, прокомментировал атаки на дипломатическую полицию в Тегеране, обвинив в этом США и Израиль и заявив, что это является еще одним "эпизодом" подрыва дипломатии со стороны США.