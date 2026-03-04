Трамп предал американцев, заявил глава МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предал дипломатию и избравших его американцев, считает глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Невозможно удовлетворить нереалистичные ожидания, когда сложные ядерные переговоры рассматриваются как сделка с недвижимостью, а большая ложь затуманивает реальность. Результат? Бомбардировка стола переговоров из злости. Господин Трамп предал дипломатию и американцев, которые его избрали", - написал Аракчи на своей официальной странице в соцсети Х.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, прокомментировал атаки на дипломатическую полицию в Тегеране, обвинив в этом США и Израиль и заявив, что это является еще одним "эпизодом" подрыва дипломатии со стороны США.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.