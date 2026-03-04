https://ria.ru/20260304/trevoga-2078581953.html
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога - РИА Новости, 04.03.2026
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы... РИА Новости, 04.03.2026
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога после пусков ракет из Ирана