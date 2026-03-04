https://ria.ru/20260304/trevoga-2078345285.html
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщают власти региона. РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
республика мордовия
безопасность
2026
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
