Путин оценил ситуацию с детским травматизмом на дорогах
Путин оценил ситуацию с детским травматизмом на дорогах
В 2025 году удалось улучшить ситуацию с детским травматизмом на дорогах, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
россия
