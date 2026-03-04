https://ria.ru/20260304/tramp-2078594637.html
Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана
Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана
Президент США Дональд Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:36:00+03:00
2026-03-04T21:36:00+03:00
2026-03-04T21:41:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
каролин левитт
сша
иран
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана
Левитт: Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана