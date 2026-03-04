Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 04.03.2026 (обновлено: 21:41 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/tramp-2078594637.html
Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана
Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана
Президент США Дональд Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:36:00+03:00
2026-03-04T21:41:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_44a851e996c481de4a51273b3fe5af7e.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078593006.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ea7da9182056c572865fa377ecf56d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана

Левитт: Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что американцы поддерживают действия США против Ирана, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Думаю, да", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос журналистов, считает ли Трамп, что американцы поддерживают действия его администрации в Иране.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон
Вчера, 21:21
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала