"Торпедо"— "Трактор": смотреть онлайн матч КХЛ 4 марта
Хоккей
 
18:07 04.03.2026
"Торпедо"— "Трактор": смотреть онлайн матч КХЛ 4 марта
"Торпедо"— "Трактор": смотреть онлайн матч КХЛ 4 марта
"Торпедо" и "Трактор" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
хоккей
торпедо
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
2026
Хоккей, Торпедо, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Торпедо"— "Трактор": смотреть онлайн матч КХЛ 4 марта

Хоккеисты нижегородского "Торпедо"
Хоккеисты нижегородского Торпедо
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. "Торпедо" и "Трактор" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 4 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Торпедо НН
0 : 5
Трактор
04:10 • Джошуа Ливо
(Василий Глотов, Сергей Телегин)
05:34 • Джошуа Ливо
(Александр Кадейкин, Дмитрий Николаев)
08:39 • Александр Кадейкин
(Джордан Гросс, Джошуа Ливо)
17:06 • Сергей Телегин
(Джошуа Ливо, Джордан Гросс)
Андрей Светлаков
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейТорпедоТракторКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
