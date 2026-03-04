Рейтинг@Mail.ru
Британские ВС продолжают сбивать дроны на Ближнем Востоке, заявил Стармер - РИА Новости, 04.03.2026
15:44 04.03.2026 (обновлено: 15:58 04.03.2026)
Британские ВС продолжают сбивать дроны на Ближнем Востоке, заявил Стармер
в мире, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана, кир стармер, великобритания
В мире, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Кир Стармер, Великобритания
Британские ВС продолжают сбивать дроны на Ближнем Востоке, заявил Стармер

Стармер: британские войска продолжают предоставлять США разведданные

© AP Photo / Jonathan BradyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Jonathan Brady
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Британские войска продолжают сбивать иранские беспилотные летательные аппараты на Ближнем Востоке и предоставляют США разведданные, заявил премьер Великобритании Кир Стармер.
Во вторник президент США Дональд Трап заявил, что "не в восторге" от Великобритании в вопросе военного сотрудничества. Комментируя заявление американского лидера по требованию парламентской оппозиции, Стармер призвал не придираться к словам.
"Американские самолеты действуют с британских баз - это особые отношения наших стран в действии. Британские самолеты сбивают беспилотники и ракеты, чтобы защитить жизни американцев на Ближнем Востоке на наших совместных базах - это особые отношения в действии. Мы каждый день делимся разведданными", - сказал Стармер в британском парламенте, комментируя вопрос, ослабли ли отношения с США из-за недостаточной поддержки ударов по Ирану со стороны Великобритании.
Самолет покидает базу ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком
3 марта, 21:23
 
