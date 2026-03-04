https://ria.ru/20260304/ssha-2078593006.html
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон - РИА Новости, 04.03.2026
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон
Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет полную приверженность цели довести конфликт на Украине до завершения, заявил замглавы Пентагона по... РИА Новости, 04.03.2026
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон
