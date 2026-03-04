Рейтинг@Mail.ru
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 04.03.2026 (обновлено: 21:25 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ssha-2078593006.html
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон - РИА Новости, 04.03.2026
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон
Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет полную приверженность цели довести конфликт на Украине до завершения, заявил замглавы Пентагона по... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:21:00+03:00
2026-03-04T21:25:00+03:00
украина
сша
министерство обороны сша
мирный план сша по украине
в мире
россия
дональд трамп
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411875_0:133:2500:1539_1920x0_80_0_0_8d55a62dfeb86153974b32a56e2203dc.jpg
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078571273.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078568972.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411875_136:0:2365:1672_1920x0_80_0_0_64d453e8da1ef125d0b83f6381aa4e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, министерство обороны сша, мирный план сша по украине, в мире, россия, дональд трамп, владимир мединский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
Украина, США, Министерство обороны США, Мирный план США по Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон

Замглавы Пентагона: США хотят довести конфликт на Украине до его завершения

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет полную приверженность цели довести конфликт на Украине до завершения, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Все мы разделяем стремление президента (Трампа - ред.) к выполнению его, на мой взгляд, морального долга - прекращению этого трагического противостояния", - сказал чиновник во время выступления в Совете по международным делам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Поставили крест". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана
Вчера, 19:28
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран сообщил о гибели как минимум ста морпехов США при атаке на Дубай
Вчера, 19:21
 
УкраинаСШАМинистерство обороны СШАМирный план США по УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампВладимир МединскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала