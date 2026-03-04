Рейтинг@Mail.ru
16:49 04.03.2026
Хегсет признал, что США и не планировали вести честный бой против Ирана
Хегсет признал, что США и не планировали вести честный бой против Ирана
Хегсет признал, что США и не планировали вести честный бой против Ирана

© AP Photo / Konstantin Toropin
© AP Photo / Konstantin Toropin
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США с самого начала не планировали вести честный бой против Ирана, заявил в среду министр войны США Пит Хегсет.
"Речь никогда не шла о том, что это будет честный бой. И это не честный бой. Мы бьем их, когда они уже повержены. И именно так это должно быть", - сказал он журналистам.
