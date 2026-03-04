Рейтинг@Mail.ru
16:12 04.03.2026
США могут столкнуться с нехваткой ракет после конфликта с Ираном, пишут СМИ
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США могут столкнуться с нехваткой ракет после конфликта с Ираном, пишут СМИ

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военные США имеют достаточно ракет для участия в действующем конфликте в Иране, однако их активное использование в боевых действиях может привести к тому, что США столкнулся с нехваткой боеприпасов в ходе другого потенциального конфликта, передает агентство Блумберг.
"США и их союзники не столкнутся с нехваткой дорогостоящих боеприпасов во время конфликта с Ираном, но опасения по поводу запасов должны стать тревожным сигналом к ​​необходимости наращивания поставок. Следующий конфликт может потребовать еще большего количества снарядов", - пишет агентство.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Глава Пентагона назвал американские запасы авиабомб неограниченными
Вчера, 16:11
Блумберг утверждает, что сейчас завершается первая фаза эскалации конфликта, в ходе которой США использовали шквал тактических ракет ATACMS и крылатых ракет Tomahawk для ударов по командным центам, системам ПВО и пусковым установкам Ирана. В ходе второй фазы, как ожидается, США будут использовать истребители для операций в небе над Ираном, уже не испытывая необходимости в использовании дорогостоящих ракет, однако стоимость других операций также является серьезным вызовом для поддержания дальнейшей боеспособности американских войск.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Глава Пентагона утверждает, что операция против Ирана только началась
Вчера, 16:10
 
