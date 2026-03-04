США могут столкнуться с нехваткой ракет после конфликта с Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военные США имеют достаточно ракет для участия в действующем конфликте в Иране, однако их активное использование в боевых действиях может привести к тому, что США столкнулся с нехваткой боеприпасов в ходе другого потенциального конфликта, передает агентство Блумберг.
"США и их союзники не столкнутся с нехваткой дорогостоящих боеприпасов во время конфликта с Ираном, но опасения по поводу запасов должны стать тревожным сигналом к необходимости наращивания поставок. Следующий конфликт может потребовать еще большего количества снарядов", - пишет агентство.
Блумберг утверждает, что сейчас завершается первая фаза эскалации конфликта, в ходе которой США использовали шквал тактических ракет ATACMS и крылатых ракет Tomahawk для ударов по командным центам, системам ПВО и пусковым установкам Ирана. В ходе второй фазы, как ожидается, США будут использовать истребители для операций в небе над Ираном, уже не испытывая необходимости в использовании дорогостоящих ракет, однако стоимость других операций также является серьезным вызовом для поддержания дальнейшей боеспособности американских войск.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.