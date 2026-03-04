Депутат призвал МОК вернуть атлетов из России после слов об ударах по Ирану

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международный олимпийский комитет должен полностью восстановить российских атлетов после заявления организации о том, что "спорт должен оставаться маяком надежды" в контексте ударов США и Израиля по Ирану, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Во вторник МОК заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве". Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ответ на это заявление подчеркнул, что слова МОК можно расценивать как движение к неизбежному снятию ограничений с российских спортсменов.
"Михаил Дегтярев совершенно верно сказал, что после таких слов МОК однозначно должен восстановить наших спортсменов. На мой взгляд, надо еще принести извинения нашим спортсменам, федерациям, тренерам, болельщикам и возместить понесенный ущерб. Если МОК действует по озвученной логике, то должен признать ошибку и как можно скорее восстановить российских спортсменов", - сказал депутат порталу NEWS.ru.
Свищев добавил, что если МОК действует по принципу "спорт вне политики", то должен признать ошибку, допущенную в адрес атлетов из РФ.
Двадцать восьмого февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле.
Российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований в феврале - марте 2022 года из-за ситуации на Украине.