Депутат призвал МОК вернуть атлетов из России после слов об ударах по Ирану

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международный олимпийский комитет должен полностью восстановить российских атлетов после заявления организации о том, что "спорт должен оставаться маяком надежды" в контексте ударов США и Израиля по Ирану, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.