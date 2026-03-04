Рейтинг@Mail.ru
Депутат призвал МОК вернуть атлетов из России после слов об ударах по Ирану
22:19 04.03.2026
Депутат призвал МОК вернуть атлетов из России после слов об ударах по Ирану
Депутат призвал МОК вернуть атлетов из России после слов об ударах по Ирану
2026-03-04T22:19:00+03:00
2026-03-04T22:19:00+03:00
израиль, россия, сша, дмитрий свищев, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф, спорт
Израиль, Россия, США, Дмитрий Свищев, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ, Спорт
Депутат призвал МОК вернуть атлетов из России после слов об ударах по Ирану

Свищев: МОК должен восстановить атлетов РФ после слов об ударах США и Израиля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Международного олимпийского комитета (МОК)
Флаг Международного олимпийского комитета (МОК) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Международного олимпийского комитета (МОК). Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международный олимпийский комитет должен полностью восстановить российских атлетов после заявления организации о том, что "спорт должен оставаться маяком надежды" в контексте ударов США и Израиля по Ирану, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Во вторник МОК заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве". Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ответ на это заявление подчеркнул, что слова МОК можно расценивать как движение к неизбежному снятию ограничений с российских спортсменов.
Флаги МОК и России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Песков призвал МОК прояснить позицию в отношении россиян
Вчера, 11:26
"Михаил Дегтярев совершенно верно сказал, что после таких слов МОК однозначно должен восстановить наших спортсменов. На мой взгляд, надо еще принести извинения нашим спортсменам, федерациям, тренерам, болельщикам и возместить понесенный ущерб. Если МОК действует по озвученной логике, то должен признать ошибку и как можно скорее восстановить российских спортсменов", - сказал депутат порталу NEWS.ru.
Свищев добавил, что если МОК действует по принципу "спорт вне политики", то должен признать ошибку, допущенную в адрес атлетов из РФ.
Двадцать восьмого февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле.
Российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований в феврале - марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Восстановить немедленно": Жуков высказался о циничном заявлении МОК
Вчера, 11:05
 
ИзраильРоссияСШАДмитрий СвищевМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФСпорт
 
