19:54 04.03.2026
В Подмосковье подвели спортивные итоги 2025 года
В Подмосковье подвели спортивные итоги 2025 года
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В доме регионального правительства прошло заседании коллегии министерства физической культуры и спорта Московской области, на ней подвели итоги 2025 года, обсудили флагманские проекты, развитие спорта в Подмосковье, сообщает пресс-служба регправительства.
Открыл заседание губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в каждом российском регионе и в Московской области, в частности, детский и юношеский спорт тесно связаны с профессиональным спортом.
"Мы стараемся соответствовать высоким требованиям, которые предъявляют нам и легенды спорта, и тренеры. Поэтому, строя новые объекты, четко понимаем, для кого они предназначены, будут ли залы полными. Внедряем умные системы, о которых докладывали нашему Президенту. Их смысл в том, чтобы сделать расписание максимально эффективным и удобным, дать, например, возможность старшему поколению заниматься в первой половине дня, когда бассейны и залы менее загружены", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется адаптивному cпорту. Так, в области реализуются программы по подготовке объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, они проводятся совместно с Паралимпийским комитетом.
"Добиваться результатов можно только тогда, когда мы вместе делаем одно большое дело – с умом и от чистого сердца. Особое спасибо хочу сказать ветеранам, которые выходят во дворы играть с мальчишками и девчонками. Мы и дальше будем реализовывать такие важные проекты", – сказал Воробьев.
Развитие массового и адаптивного спорта – одна из ключевых тем Коллегии. В Московской области ежегодно проходят мероприятия для жителей всех возрастов. В числе флагманских проектов – "Выходи во двор" с участием легенд футбола и хоккея, турниры Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Сергея Карякина и Яны Егорян, лыжные гонки Александра Легкова и Александра Панжинского. Под руководством Романа Ротенберга развивается проект "Красная машина ДВОР" – серия учебно-тренировочных занятий по хоккею для ребят от 4 до 14 лет. Занятия проходят на катках в парках, организаторы предоставляют детям спортивную экипировку.
В регионе действует программа "Добрый час", которая позволяет бесплатно посещать спортивные объекты льготным категориям граждан. На 334 спортивных объектах проводятся бесплатные занятия для пенсионеров, ветеранов, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, участников СВО и членов их семей.
Работу по адаптивному спорту в Подмосковье ведут 94 учреждения спорта и 4 федерации. Активно вовлекаются участники СВО. Так, в 2025 году команда по следж-хоккею "Гвардия", полностью составленная из ветеранов специальной военной операции, стала чемпионами первого Всероссийского "Кубка защитников Отечества" по зимним видам спорта.
Уже в августе-сентябре в Подмосковье откроется центр тестирования новой дисциплины ГТО – "управление БПЛА".
Еще одна ключевая тема Коллегии – развитие детско-юношеского спорта. В Подмосковье с октября 2024 года реализуется проект "Школьная лига", который также предлагается масштабировать на всю Россию. Это турнир среди образовательных учреждений региона по 4 видам спорта: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. В этом году добавится также настольный теннис и киберспорт. Кроме того, школьники смогут дополнительно выбирать виды спорта по желанию.
"Школьная лига" уже объединяет 650 учебных заведений в Подмосковье, в ней принимают участие более 50 тысяч школьников из 49 округов. У каждой команды – логотип, форма и группа поддержки. Игры судят профессиональные арбитры, решающие матчи транслируются онлайн, их сопровождает медиакампания. Сейчас в разработке официальное мобильное приложение лиги.
В Подмосковье продолжает развиваться и еще ряд проектов. Один из них – "Умный ФОК", цель которого более эффективно использовать спортивные объекты. Свыше 200 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов уже оснащены камерами с искусственным интеллектом (ИИ). В этом году такими камерами будут оборудованы еще 100 спорткомплексов. Также планируется запустить ИИ-агент, который сможет не только рассчитывать загруженность объектов, но и давать рекомендации по оптимизации их работы. Искусственный интеллект будет самостоятельно выявлять ФОКи с длительным простоем, сравнивать их с аналогичными объектами в других муниципалитетах и предлагать конкретные меры для повышения эффективности.
С 2021 года в Подмосковье реализуется проект "Открытый школьный стадион", который охватывает уже 515 объектов. Жители могут прийти на школьных стадионы во внеурочное время и потренироваться.
В настоящее время на территории Подмосковье работает почти 15,5 тысячи спортивных объектов. Две трети из них появились за последние 10 лет. В прошлом году в регионе оборудовали 8 новых мини-стадионов, 1 хоккейную площадку, 1 "умную" спортивную площадку и 22 спортплощадки. Были модернизированы стадион "Авангард" в Домодедове и ледовый комплекс "Армада" в Одинцове. В создании спортивной инфраструктуры активно участвуют и инвесторы – с 2021 года было открыто 35 объектов, построенных за внебюджетные средства.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Подмосковье планируют оптимизировать число госслужащих
Вчера, 17:26
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияРоман РотенбергСергей КарякинАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)
 
 
