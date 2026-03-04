Спецоперация, 4 марта: ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России.

ВСУ за сутки потеряли 1 150 военнослужащих, три танка, 204 беспилотника и девять авиабомб.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119 360 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 014 танков и других боевых бронированных машин, 1 680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 616 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 826 единиц специальной военной автомобильной техники.

Славная охота

Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники Вооруженных сил России Крыму , по которым впоследствии наносились удары, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. В частности, задержанный агент Киева в 2023 году передал данные о противовоздушной обороне и боновых заграждениях в бухте Севастополя

Поимку спецслужбами крымчанина, передававшего украинской разведке сведения о местах дислокации российских военных в Крыму, глава республики Сергей Аксенов назвал уроком потенциальным "ждунам" и предателям.

До последнего украинца

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Гуляйполе в Запорожской области насильно мобилизовали 90% мужчин призывного возраста, рассказал РИА Новости беженец Андрей Терехов.

Командование ВСУ переводит в штурмовики артиллеристов 58-й отдельной механизированной бригады, находящихся в госпитале, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Пленный украинский военнослужащий Сергей Костюх рассказал на видео Минобороны РФ, как его руководство дало раненым команду сидеть на месте.

Тем временем украинский общественный деятель Сергей Притула предлагает военкоматам на Украине давать мобилизованным мужчинам хотя бы небольшую отсрочку на написание завещания перед отправкой на фронт.

Кровавые деньги

Чиновник минобороны Украины присвоил 480,3 тысячи долларов на закупках топлива для ВСУ, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает украинское Государственное бюро расследований.

Начальник финансово-экономической службы одной из частей ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу, ущерб составил почти 270 тысяч долларов, сообщает офис генерального прокурора Украины.

Украинские военнослужащие 118-й бригады территориальной обороны ВСУ жалуются и обвиняют своего командира бригады Ярослава Попко в разворовывании средств, предназначенных для обеспечения подразделения, и в участии в коррупционных схемах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Успехи отечественных "птичек"

Дроны-перехватчики "Елка" с использованием искусственного интеллекта сбили беспилотники ВСУ во время массированного налета украинских дронов в российском приграничье, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мясник".

Командир роты беспилотных систем РФ с позывным "Хан" рассказал РИА Новости, что с начала года у ВСУ было уничтожено семь самоходных артиллерийских установок и танков, почти 70 единиц автомобильного транспорта и большое количество других военных целей противника.

Бойцы одного из самых результативных расчетов 4-й мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили FPV-дронами на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" украинской техники почти на 3 миллиона долларов, рассказал РИА Новости оператор расчета с позывным "Спартанец".

О спецоперации на коллегии МВД

Президент РФ Владимир Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии МВД России.

Путин поблагодарил сотрудников органов внутренних дел, которые мужественно выполняют задачи в зоне СВО, и поручил ведомству активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему, заявив, что они способны укрепить ряды ведомства.

В свою очередь министр внутренних дел Владимир Колькольцев заявил, что его ведомство принимает меры для успешной реинтеграции в общество участников СВО, имевших криминальный опыт.

Кроме того, он сообщил, что в 2025 году выявлено на 20% больше криминальных посягательств, связанных с отечественным ОПК, и в результате совместных усилий заинтересованных государственных органов и силовых структур размер возмещенного государству ущерба составил почти 20 миллиардов рублей.

Последний призрачный шанс Киева

Пресс-бюро Службы внешней разведки ( СВР ) РФ ранее сообщало, что Великобритания Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. Позднее Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что с удовольствием получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.

Вместе с тем, участники Форума ОБСЕ проигнорировали данные СВР о планах Лондона Парижа по передаче Киеву ядерного оружия, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова

По информации Mundo, Испания не участвует в переговорах по укреплению ядерной обороны в Европе и выступает против эскалации.

Возможная передача Парижем и Лондоном ядерного вооружения Киеву - беспрецедентная ситуация, ни разу не случавшаяся в мировой истории, таким мнением поделилась с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Наталия Ромашкина.

По ее словам, возможное получение Киевом ядерного оружия из рук Лондона или Парижа, равно как представление появления такого вооружения в виде самостоятельной разработки Украины, будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.

Права человека превыше всего

Россия и Украина договорились продолжить акцию по взаимному обмену посылками и письмами для военнопленных, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Вместе с тем, по ее словам, Украина наращивает политические репрессии против русскоязычного населения, также гонениям подвергается Русская православная церковь