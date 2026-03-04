Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 4 марта: ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 04.03.2026
Спецоперация, 4 марта: ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
Спецоперация, 4 марта: ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости, 04.03.2026
Спецоперация, 4 марта: ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
киев
украина
Новости
россия, киев, украина, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация, 4 марта: ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России.
ВСУ за сутки потеряли 1 150 военнослужащих, три танка, 204 беспилотника и девять авиабомб.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Очень быстро". Борис Джонсон сделал внезапное заявление о Крыме и Донбассе
Вчера, 14:32
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119 360 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 014 танков и других боевых бронированных машин, 1 680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 616 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 826 единиц специальной военной автомобильной техники.

Славная охота

Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники Вооруженных сил России в Крыму, по которым впоследствии наносились удары, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. В частности, задержанный агент Киева в 2023 году передал данные о противовоздушной обороне и боновых заграждениях в бухте Севастополя.
Поимку спецслужбами крымчанина, передававшего украинской разведке сведения о местах дислокации российских военных в Крыму, глава республики Сергей Аксенов назвал уроком потенциальным "ждунам" и предателям.

До последнего украинца

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Гуляйполе в Запорожской области насильно мобилизовали 90% мужчин призывного возраста, рассказал РИА Новости беженец Андрей Терехов.
Командование ВСУ переводит в штурмовики артиллеристов 58-й отдельной механизированной бригады, находящихся в госпитале, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Украине дети травят эвакуированных сверстников, заявила омбудсмен
Вчера, 18:16
Пленный украинский военнослужащий Сергей Костюх рассказал на видео Минобороны РФ, как его руководство дало раненым команду сидеть на месте.
Тем временем украинский общественный деятель Сергей Притула предлагает военкоматам на Украине давать мобилизованным мужчинам хотя бы небольшую отсрочку на написание завещания перед отправкой на фронт.

Кровавые деньги

Чиновник минобороны Украины присвоил 480,3 тысячи долларов на закупках топлива для ВСУ, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает украинское Государственное бюро расследований.
Начальник финансово-экономической службы одной из частей ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу, ущерб составил почти 270 тысяч долларов, сообщает офис генерального прокурора Украины.
Украинские военнослужащие 118-й бригады территориальной обороны ВСУ жалуются и обвиняют своего командира бригады Ярослава Попко в разворовывании средств, предназначенных для обеспечения подразделения, и в участии в коррупционных схемах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Украине врачи подделывали призывникам анализы на ВИЧ для снятия с учета
Вчера, 18:01

Успехи отечественных "птичек"

Дроны-перехватчики "Елка" с использованием искусственного интеллекта сбили беспилотники ВСУ во время массированного налета украинских дронов в российском приграничье, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мясник".
Командир роты беспилотных систем РФ с позывным "Хан" рассказал РИА Новости, что с начала года у ВСУ было уничтожено семь самоходных артиллерийских установок и танков, почти 70 единиц автомобильного транспорта и большое количество других военных целей противника.
Бойцы одного из самых результативных расчетов 4-й мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили FPV-дронами на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" украинской техники почти на 3 миллиона долларов, рассказал РИА Новости оператор расчета с позывным "Спартанец".

О спецоперации на коллегии МВД

Президент РФ Владимир Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии МВД России.
Путин поблагодарил сотрудников органов внутренних дел, которые мужественно выполняют задачи в зоне СВО, и поручил ведомству активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему, заявив, что они способны укрепить ряды ведомства.
В свою очередь министр внутренних дел Владимир Колькольцев заявил, что его ведомство принимает меры для успешной реинтеграции в общество участников СВО, имевших криминальный опыт.
Кроме того, он сообщил, что в 2025 году выявлено на 20% больше криминальных посягательств, связанных с отечественным ОПК, и в результате совместных усилий заинтересованных государственных органов и силовых структур размер возмещенного государству ущерба составил почти 20 миллиардов рублей.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Гуляйполе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчин, рассказал беженец
Вчера, 09:39

Последний призрачный шанс Киева

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщало, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. Позднее Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что с удовольствием получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.
Вместе с тем, участники Форума ОБСЕ проигнорировали данные СВР о планах Лондона и Парижа по передаче Киеву ядерного оружия, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По информации Mundo, Испания не участвует в переговорах по укреплению ядерной обороны в Европе и выступает против эскалации.
Возможная передача Парижем и Лондоном ядерного вооружения Киеву - беспрецедентная ситуация, ни разу не случавшаяся в мировой истории, таким мнением поделилась с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Наталия Ромашкина.
По ее словам, возможное получение Киевом ядерного оружия из рук Лондона или Парижа, равно как представление появления такого вооружения в виде самостоятельной разработки Украины, будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто надеется на освобождение закарпатских венгров, попавших в плен
Вчера, 15:27

Права человека превыше всего

Россия и Украина договорились продолжить акцию по взаимному обмену посылками и письмами для военнопленных, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Вместе с тем, по ее словам, Украина наращивает политические репрессии против русскоязычного населения, также гонениям подвергается Русская православная церковь.
Российской делегации на переговорах с Украиной во главе с Владимиром Мединским передаются все материалы по удерживаемым в Сумах курским жителям, чтобы на этом уровне решить вопрос с их возвращением, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаСергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
