Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2026 - РИА Новости, 04.03.2026
17:56 04.03.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 4 марта 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение по местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 204 беспилотника.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 119 360 беспилотников, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 014 танков и других бронемашин, 1 680 реактивных систем залпового огня, 33 616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 55 826 единиц автомобильной техники.
 
