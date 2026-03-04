Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили силы ССО и наемников в район села Коренек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 04.03.2026
ВСУ перебросили силы ССО и наемников в район села Коренек
ВСУ перебросили силы ССО и наемников в район села Коренек
ВСУ перебросили силы ССО и наемников в район села Коренек
Украинское командование перебросило несколько групп Сил специальных операций Украины и иностранных наемников в район села Коренек Сумской области, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
украина
сумская область
в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
ВСУ перебросили силы ССО и наемников в район села Коренек

РИА Новости: ВСУ перебросили группы ССО и наемников в Сумскую область

© REUTERS / Chris RadburnУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Chris Radburn
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинское командование перебросило несколько групп Сил специальных операций Украины и иностранных наемников в район села Коренек Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Пытаясь сдержать продвижение наших штурмовиков в Шосткинском районе, враг перебросил несколько групп из 140 центра ССО и иностранных наемников в район села Коренек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что командование надеется при помощи переброски элитных войск повысить мотивацию солдат территориальной обороны Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
