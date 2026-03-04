ВСУ перебросили силы ССО и наемников в район села Коренек

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинское командование перебросило несколько групп Сил специальных операций Украины и иностранных наемников в район села Коренек Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Пытаясь сдержать продвижение наших штурмовиков в Шосткинском районе, враг перебросил несколько групп из 140 центра ССО и иностранных наемников в район села Коренек", - сказал собеседник агентства.