Экипаж вертолета нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ
04.03.2026
Экипаж вертолета нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ - РИА Новости, 04.03.2026
Экипаж вертолета нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Север" на вертолете Ка-52м успешно поразили бронетехнику и личный состав ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026
Новости
ru-RU
Экипаж вертолета нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52м группировки "Север" нанес удар по бронетехнике ВСУ