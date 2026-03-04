Рейтинг@Mail.ru
Экипаж вертолета нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ - РИА Новости, 04.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 04.03.2026
Экипаж вертолета нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ
Экипаж вертолета нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ - РИА Новости, 04.03.2026
Экипаж вертолета нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Север" на вертолете Ка-52м успешно поразили бронетехнику и личный состав ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж вертолета нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52м группировки "Север" нанес удар по бронетехнике ВСУ

© РИА Новости / Андрей СтанавовВертолет Ка-52
Вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
Вертолет Ка-52 . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" на вертолете Ка-52м успешно поразили бронетехнику и личный состав ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
