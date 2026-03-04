Рейтинг@Mail.ru
Российский командир рассказал, какие цели чаще всего поражали БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:26 04.03.2026
Российский командир рассказал, какие цели чаще всего поражали БПЛА
Российский командир рассказал, какие цели чаще всего поражали БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
Российский командир рассказал, какие цели чаще всего поражали БПЛА
Командир российской разведывательно-ударной роты с позывным "Хан" рассказал РИА Новости, что с начала года у ВСУ было уничтожено семь самоходных артиллерийских... РИА Новости, 04.03.2026
2026
Российский командир рассказал, какие цели чаще всего поражали БПЛА

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Командир российской разведывательно-ударной роты с позывным "Хан" рассказал РИА Новости, что с начала года у ВСУ было уничтожено семь самоходных артиллерийских установок и танков, почти 70 единиц автомобильного транспорта и большое количество других военных целей противника.
Командир разведывательно-ударной роты 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки ВС РФ назвал успехи подразделения колоссальными.
Сидик Афган - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Математик-пророк назвал роковую дату для Украины
Вчера, 13:34
"С начала года было уничтожено танков и САУ - семь штук, 15 станций РЭБ (радиоэлектронной борьбы), 69 единиц автомобильного транспорта, 149 антенн управления БПЛА, 81 разведывательный беспилотник, а также живая сила противника", - сообщил "Хан".
Командир роты уточнил, что вверенные ему расчеты имеют на вооружении FPV-дроны коптерного типа на радиоуправлении и на оптоволокне, а также FPV-дроны самолетного типа "Молния-2".
