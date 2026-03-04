Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России - РИА Новости, 04.03.2026
13:57 04.03.2026
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России - РИА Новости, 04.03.2026
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту... РИА Новости, 04.03.2026
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России

Совфед одобрил запрет на выдачу иностранцев, служащих по контракту в ВС РФ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ.
Законом предусматривается расширение перечня оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора, дополнив его случаем, когда запрос иностранного государства о выдаче поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формирований.
Флаг Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Совфеде ответили на решение Киева о переименовании районов в ДНР и ЛНР
28 февраля, 22:46
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
