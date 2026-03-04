https://ria.ru/20260304/sovfed-2078453421.html
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России - РИА Новости, 04.03.2026
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:57:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
россия
Новости
ru-RU
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России
