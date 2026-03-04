Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ.