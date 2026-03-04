РЭЦ и Лига переработчиков макулатуры обсудили стратегию сотрудничества

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает укреплять взаимодействие с ключевыми игроками лесопромышленного комплекса (ЛПК) в рамках реализации задач по развитию несырьевого экспорта, сообщает центр.

Директор по поддержке экспорта ЛПК РЭЦ Елена Смирнова приняла участие в деловом завтраке "ЦБП - вектор развития", организованном СРО "Ассоциация "Лига переработчиков макулатуры" совместно с отраслевым аналитическим агентством "Центр системных решений".

В ходе ежеквартальной встречи представители Минпромторга, Минприроды, ТПП РФ и руководители ведущих предприятий отрасли обсудили антикризисный план развития отрасли, вопросы экономической стабильности и новые возможности для расширения присутствия отечественной продукции на внешних рынках.

"Регулярный диалог участников отрасли является одной из ключевых задач развития и консолидации целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП - ред.) страны, а наше тесное взаимодействие с Лигой переработчиков макулатуры в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве позволяет точечно настраивать инструменты поддержки для экспортеров высокотехнологичной продукции", - подчеркнула Смирнова.

Сегодня члены Ассоциации, объединяющей более 80 предприятий из шести федеральных округов, активно внедряют инструменты Группы РЭЦ для развития своего бизнеса. Особое внимание уделяется программе продвижения "Сделано в России", которая служит для иностранных контрагентов гарантом надежности и качества. Успешным примером такой интеграции стал Солнечногорский завод экологичной упаковки (СОЭМЗ), который уже получил соответствующий сертификат и активно использует его в маркетинговых целях. Большинство востребованных сервисов, от поиска партнеров до страхования экспортных контрактов, доступны представителям отрасли в цифровом формате по принципу "одного окна" на государственной платформе "Мой экспорт".