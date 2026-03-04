Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и Лига переработчиков макулатуры обсудили стратегию сотрудничества - РИА Новости, 04.03.2026
13:36 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/sotrudnichestvo-2078446297.html
РЭЦ и Лига переработчиков макулатуры обсудили стратегию сотрудничества
РЭЦ и Лига переработчиков макулатуры обсудили стратегию сотрудничества - РИА Новости, 04.03.2026
РЭЦ и Лига переработчиков макулатуры обсудили стратегию сотрудничества
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает укреплять взаимодействие с ключевыми игроками лесопромышленного комплекса (ЛПК) в рамках реализации... РИА Новости, 04.03.2026
экономика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
РЭЦ и Лига переработчиков макулатуры обсудили стратегию сотрудничества

РЭЦ укрепляет взаимодействие с ключевыми игроками лесопромышленного комплекса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает укреплять взаимодействие с ключевыми игроками лесопромышленного комплекса (ЛПК) в рамках реализации задач по развитию несырьевого экспорта, сообщает центр.
Директор по поддержке экспорта ЛПК РЭЦ Елена Смирнова приняла участие в деловом завтраке "ЦБП - вектор развития", организованном СРО "Ассоциация "Лига переработчиков макулатуры" совместно с отраслевым аналитическим агентством "Центр системных решений".
В ходе ежеквартальной встречи представители Минпромторга, Минприроды, ТПП РФ и руководители ведущих предприятий отрасли обсудили антикризисный план развития отрасли, вопросы экономической стабильности и новые возможности для расширения присутствия отечественной продукции на внешних рынках.
"Регулярный диалог участников отрасли является одной из ключевых задач развития и консолидации целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП - ред.) страны, а наше тесное взаимодействие с Лигой переработчиков макулатуры в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве позволяет точечно настраивать инструменты поддержки для экспортеров высокотехнологичной продукции", - подчеркнула Смирнова.
Сегодня члены Ассоциации, объединяющей более 80 предприятий из шести федеральных округов, активно внедряют инструменты Группы РЭЦ для развития своего бизнеса. Особое внимание уделяется программе продвижения "Сделано в России", которая служит для иностранных контрагентов гарантом надежности и качества. Успешным примером такой интеграции стал Солнечногорский завод экологичной упаковки (СОЭМЗ), который уже получил соответствующий сертификат и активно использует его в маркетинговых целях. Большинство востребованных сервисов, от поиска партнеров до страхования экспортных контрактов, доступны представителям отрасли в цифровом формате по принципу "одного окна" на государственной платформе "Мой экспорт".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
