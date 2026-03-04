Сорин оценил перспективы Большунова на победы на международных стартах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лидерам мужской сборной России по лыжным гонкам, таким как трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову или чемпиону России Сергею Ардашеву потребуется период адаптации к международным стартам, чтобы начать завоевывать там медали, сказал в интервью РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.

« "Раз Савелий уже борется за топ-3, и его прогресс за два месяца в Европе заметен, то можно предположить: когда вернутся все сильнейшие - Большунов, Ардашев и другие - они тоже будут бороться за высокие места", - отметил Сорин.

"Но не сразу. Нужен период адаптации - несколько месяцев и несколько этапов Кубка мира. Когда он пройдет, уверен, наши смогут уверенно заезжать в топ-10, в топ-6 и дотягиваться до подиума. И особенно в эстафете - за второе место, уверен, тоже смогут бороться", - добавил Сорин.