Сорин оценил перспективы Большунова на победы на международных стартах
Лыжные гонки
 
14:44 04.03.2026
Сорин оценил перспективы Большунова на победы на международных стартах
Сорин оценил перспективы Большунова на победы на международных стартах - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Сорин оценил перспективы Большунова на победы на международных стартах
Лидерам мужской сборной России по лыжным гонкам, таким как трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову или чемпиону России Сергею Ардашеву... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
лыжные гонки
егор сорин
александр большунов
сергей ардашев
2026
егор сорин, александр большунов, сергей ардашев
Лыжные гонки, Егор Сорин, Александр Большунов, Сергей Ардашев
Сорин оценил перспективы Большунова на победы на международных стартах

Сорин: Большунову потребуется адаптация, чтобы бороться за победы на Кубке мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Александр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лидерам мужской сборной России по лыжным гонкам, таким как трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову или чемпиону России Сергею Ардашеву потребуется период адаптации к международным стартам, чтобы начать завоевывать там медали, сказал в интервью РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
"Раз Савелий уже борется за топ-3, и его прогресс за два месяца в Европе заметен, то можно предположить: когда вернутся все сильнейшие - Большунов, Ардашев и другие - они тоже будут бороться за высокие места", - отметил Сорин.
"Но не сразу. Нужен период адаптации - несколько месяцев и несколько этапов Кубка мира. Когда он пройдет, уверен, наши смогут уверенно заезжать в топ-10, в топ-6 и дотягиваться до подиума. И особенно в эстафете - за второе место, уверен, тоже смогут бороться", - добавил Сорин.
Полностью интервью с Егором Сориным читайте на сайте РИА Новости.
"Не уверен, что им стыдно": Егор Сорин – о Коростелеве, Большунове и Клебо
