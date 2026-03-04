"Союзмультфильм" отсудил более 30 тысяч рублей за одежду с его персонажами

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" отсудила более тридцати тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав из-за продажи игрушки и одежды с изображением персонажей анимационных фильмов, сообщили РИА Новости в Перовском суде Москвы.
"Перовский районный суд города Москвы рассмотрел иск АО "Киностудия "Союзмультфильм", ООО "Союзмультфильм" к Абдулаеву Саристану Гейбат оглы… Исковые требования удовлетворены частично, с ответчика взыскано 34 234 рубля за нарушение исключительных авторских прав ООО "Союзмультфильм" на изображение персонажей "Чебурашка" и "Волк" из анимационных фильмов "Чебурашка" и "Жил-был пёс" и за нарушение исключительных авторских прав АО "Киностудия "Союзмультфильм" по свидетельствам на товарные знаки",- говорится в сообщении.
Суд установил, что Абдулаев в принадлежащей ему торговой точке продавал игрушку и одежду персонажей анимационных фильмов.
