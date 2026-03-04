"Союзмультфильм" отсудил более 30 тысяч рублей за одежду с его персонажами

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" отсудила более тридцати тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав из-за продажи игрушки и одежды с изображением персонажей анимационных фильмов, сообщили РИА Новости в Перовском суде Москвы.