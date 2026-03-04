Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: Россия будет поставлять в Венгрию энергоносители по прежним ценам
21:51 04.03.2026
Сийярто: Россия будет поставлять в Венгрию энергоносители по прежним ценам
Сийярто: Россия будет поставлять в Венгрию энергоносители по прежним ценам
Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:51:00+03:00
2026-03-04T21:51:00+03:00
в мире
венгрия
россия
владимир путин
петер сийярто
мирный план сша по украине
венгрия
россия
в мире, венгрия, россия, владимир путин, петер сийярто, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
Сийярто: Россия будет поставлять в Венгрию энергоносители по прежним ценам

Сийярто: Путин гарантировал поставки энергоносителей по прежним ценам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Самое важное: я получил от президента Путина гарантию того, что Россия располагает объемами природного газа и нефти для поставок в Венгрию по существующим контрактам. Я получил гарантию того, что независимо от международных изменений цен мы получим объемы по той же цене, что абсолютно необходимо для обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена как экстремистская
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто заявил о договоренности с Россией искать пути поставок нефти
Вчера, 21:24
 
В миреВенгрияРоссияВладимир ПутинПетер СийяртоМирный план США по Украине
 
 
