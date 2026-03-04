https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078597972.html
Сийярто: Россия будет поставлять в Венгрию энергоносители по прежним ценам
Сийярто: Россия будет поставлять в Венгрию энергоносители по прежним ценам - РИА Новости, 04.03.2026
Сийярто: Россия будет поставлять в Венгрию энергоносители по прежним ценам
Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:51:00+03:00
2026-03-04T21:51:00+03:00
2026-03-04T21:51:00+03:00
в мире
венгрия
россия
владимир путин
петер сийярто
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060801941_0:30:3127:1789_1920x0_80_0_0_d74f024940757f710ff41cca53a6ffa1.jpg
https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078593694.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060801941_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_2e5ba8d2a59a3e601f6b5632c978ab9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, владимир путин, петер сийярто, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
Сийярто: Россия будет поставлять в Венгрию энергоносители по прежним ценам
Сийярто: Путин гарантировал поставки энергоносителей по прежним ценам