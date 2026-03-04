Рейтинг@Mail.ru
21:24 04.03.2026 (обновлено: 21:28 04.03.2026)
Сийярто заявил о договоренности с Россией искать пути поставок нефти

БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок энергоносителей, если трубопроводы будут недоступны
"Мы договорились, что, если транспортные маршруты по разным причинам станут невозможными, мы всегда будем искать альтернативные решения. Например, если транспортировка нефти по трубопроводам продолжит сталкиваться с трудностями, мы рассмотрим варианты морской транспортировки", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
