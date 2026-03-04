https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078581614.html
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение венгров
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на русском языке поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в РИА Новости, 04.03.2026
владимир путин
петер сийярто
вооруженные силы украины
россия
венгрия
россия
венгрия
владимир путин, петер сийярто, вооруженные силы украины, россия, венгрия
Владимир Путин, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Россия, Венгрия
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение венгров
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение двух венгров