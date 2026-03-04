Рейтинг@Mail.ru
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение венгров - РИА Новости, 04.03.2026
20:04 04.03.2026
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение венгров
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение венгров - РИА Новости, 04.03.2026
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение венгров
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на русском языке поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в
2026-03-04T20:04:00+03:00
2026-03-04T20:04:00+03:00
владимир путин, петер сийярто, вооруженные силы украины, россия, венгрия
Владимир Путин, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Россия, Венгрия
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение венгров

Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение двух венгров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на русском языке поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ВСУ, из российского плена.
Путин в среду встретился в Кремле с Сийярто. В ходе этой встречи российский лидер сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, которых насильно мобилизовали в ВСУ.
"Спасибо вам большое. Благодарю", - сказал Сийярто.
Во встрече также приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, а также посол Венгрии в РФ Норберт Конкой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
