Сийярто сообщил, что встретился в Москве с Мантуровым и Лавровым
16:46 04.03.2026 (обновлено: 18:58 04.03.2026)
Сийярто сообщил, что встретился в Москве с Мантуровым и Лавровым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Москве провел встречи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым
Сийярто сообщил, что встретился в Москве с Мантуровым и Лавровым

Сийярто провел в Москве встречи с Мантуровым и Лавровым

© Фото : Страница Петера Сийярто в соцсетиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 4 марта 2026
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 4 марта 2026
БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Москве провел встречи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Я приехал сегодня в Москву по двум причинам и встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр объяснил, что причинами визита являются, с одной стороны, вопрос поставок энергоносителей из России в условиях эскалации на Ближнем Востоке, и, с другой стороны, вопрос закарпатских венгров, насильно мобилизованных в ВСУ и сдавшихся российским военным.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сийярто заявил, что прибыл в Россию ради гарантий поставок нефти и газа
