Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
12:58 04.03.2026 (обновлено: 13:14 04.03.2026)
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация с поставками нефти будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и главы венгерского МИД Петера Сийярто, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в среду примет в Кремле Сийярто.
"Конечно же, в том числе, это будет затрагиваться сегодня в ходе беседы Путина с господином Сийярто. А так других обращений не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и ситуации вокруг Ирана.
Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
В мире, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Ормузский пролив, Петер Сийярто, Иран, Владимир Путин
 
 
