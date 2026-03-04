https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078434836.html
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи - РИА Новости, 04.03.2026
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
Ситуация с поставками нефти будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и главы венгерского МИД Петера Сийярто, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2026
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
Песков: Путин и Сийярто обсудят ситуацию с поставками нефти