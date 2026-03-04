https://ria.ru/20260304/situatsija-2078505872.html
МЭР контролирует ситуацию с россиянами на лайнере в Катаре, заявили в РСТ
катар
артур мурадян
российский союз туриндустрии (рст)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
катар
катар, артур мурадян, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
МЭР контролирует ситуацию с россиянами на лайнере в Катаре, заявили в РСТ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами, оказавшимися на круизном лайнере в Катаре, находится под контролем Минэкономразвития, а местные власти готовы разместить пассажиров в гостиницах, рассказал журналистам член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.
Как сообщали РИА Новости накануне двое российских туристов, порядка 200 россиян принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара
с 28 февраля.
"Если говорить про круизный лайнер, то ситуация в Катаре сейчас уже находится под контролем нашего Минэка и ассоциации - Ассоциация туроператоров (АТОР
) и Российский союз туриндустрии (РСТ)
в курсе, будут работать", - сказал Мурадян
.
По его словам, Катарское управление по туризму и культуре в самом начале конфликта объявило, что гостей будут размещать в гостиницах. "Я думаю, что сейчас ситуация не изменилась, они будут размещать, и туристам достаточно обратиться в гостиницы, сообщить о том, что у них нет проживания, и их разместят", - добавил он.
Мурадян также подчеркнул, что у Катара есть все необходимые ресурсы для приема туристов.
"Как минимум 147, если не ошибаюсь, наших граждан, но остальные граждане других стран тоже находятся в схожей ситуации, поэтому эта зона ответственна круизному оператору", - сказал он.