МЭР контролирует ситуацию с россиянами на лайнере в Катаре, заявили в РСТ - РИА Новости, 04.03.2026
16:07 04.03.2026
МЭР контролирует ситуацию с россиянами на лайнере в Катаре, заявили в РСТ
МЭР контролирует ситуацию с россиянами на лайнере в Катаре, заявили в РСТ
катар, артур мурадян, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Катар, Артур Мурадян, Российский союз туриндустрии (РСТ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
МЭР контролирует ситуацию с россиянами на лайнере в Катаре, заявили в РСТ

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха
Район Вест-Бэй города Доха. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами, оказавшимися на круизном лайнере в Катаре, находится под контролем Минэкономразвития, а местные власти готовы разместить пассажиров в гостиницах, рассказал журналистам член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.
Как сообщали РИА Новости накануне двое российских туристов, порядка 200 россиян принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара с 28 февраля.
"Если говорить про круизный лайнер, то ситуация в Катаре сейчас уже находится под контролем нашего Минэка и ассоциации - Ассоциация туроператоров (АТОР) и Российский союз туриндустрии (РСТ) в курсе, будут работать", - сказал Мурадян.
По его словам, Катарское управление по туризму и культуре в самом начале конфликта объявило, что гостей будут размещать в гостиницах. "Я думаю, что сейчас ситуация не изменилась, они будут размещать, и туристам достаточно обратиться в гостиницы, сообщить о том, что у них нет проживания, и их разместят", - добавил он.
Мурадян также подчеркнул, что у Катара есть все необходимые ресурсы для приема туристов.
"Как минимум 147, если не ошибаюсь, наших граждан, но остальные граждане других стран тоже находятся в схожей ситуации, поэтому эта зона ответственна круизному оператору", - сказал он.
КатарАртур МурадянРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
