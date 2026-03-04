Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном в оборонительных целях на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передаёт агентство Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном в оборонительных целях на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванные сирийские и ливанские источники в службах безопасности.

Неназванный чиновник сирийских служб безопасности в беседе с агентством заявил, что Дамаск не планирует военных действий против какой-либо соседней страны, но Сирия готова противостоять любой угрозе безопасности "для себя или своих партнёров".

"Сирия укрепила свою границу с Ливаном ракетными подразделениями и тысячами военнослужащих, на фоне распространения конфликта в регионе, в том числе между Израилем и движением " Хезболлах "... Высокопоставленный чиновник ливанских служб безопасности заявил, что сирийские власти сообщили Бейруту , что размещение Сирией ракетных установок вдоль гор, образующих восточную границу Ливана с Сирией, является оборонительной мерой против любых действий или атак, которые "Хезболлах" может предпринять против Сирии", - говорится в сообщении.

Как рассказали агентству сирийские источники, укрепление, направленное на предотвращение контрабанды оружия и наркотиков и проникновения в Сирию боевиков "Хезболлах", началось в феврале, но в последние дни ускорилось. По словам источника, в число подкреплений входят пехотные подразделения, бронетехника и ракетные установки малой дальности.

Сирийское государственное агентство SANA 1 марта передавало, что Дамаск и Бейрут согласовали необходимость усиления координации между двумя странами в области безопасности на фоне обострения ситуации в регионе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.