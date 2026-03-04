Рейтинг@Mail.ru
Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/sirija-2078329466.html
Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ
Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ
Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном в оборонительных целях на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передаёт агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T00:29:00+03:00
2026-03-04T00:29:00+03:00
в мире
сирия
ливан
ближний восток
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137819/78/1378197807_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7c69b181630f5bcff6856a7abe410c89.jpg
https://ria.ru/20260228/pvo-2077478560.html
https://ria.ru/20260303/livan-2078311067.html
https://ria.ru/20260121/izrail-2069444263.html
сирия
ливан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137819/78/1378197807_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5da9e56849005b5e29ba7b75294984b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, ливан, ближний восток, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Сирия, Ливан, Ближний Восток, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ

Reuters: Сирия направила военных на границу с Ливаном в оборонительных целях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном в оборонительных целях на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванные сирийские и ливанские источники в службах безопасности.
Неназванный чиновник сирийских служб безопасности в беседе с агентством заявил, что Дамаск не планирует военных действий против какой-либо соседней страны, но Сирия готова противостоять любой угрозе безопасности "для себя или своих партнёров".
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
28 февраля, 17:42
"Сирия укрепила свою границу с Ливаном ракетными подразделениями и тысячами военнослужащих, на фоне распространения конфликта в регионе, в том числе между Израилем и движением "Хезболлах"... Высокопоставленный чиновник ливанских служб безопасности заявил, что сирийские власти сообщили Бейруту, что размещение Сирией ракетных установок вдоль гор, образующих восточную границу Ливана с Сирией, является оборонительной мерой против любых действий или атак, которые "Хезболлах" может предпринять против Сирии", - говорится в сообщении.
Как рассказали агентству сирийские источники, укрепление, направленное на предотвращение контрабанды оружия и наркотиков и проникновения в Сирию боевиков "Хезболлах", началось в феврале, но в последние дни ускорилось. По словам источника, в число подкреплений входят пехотные подразделения, бронетехника и ракетные установки малой дальности.
Сирийское государственное агентство SANA 1 марта передавало, что Дамаск и Бейрут согласовали необходимость усиления координации между двумя странами в области безопасности на фоне обострения ситуации в регионе.
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Израильская авиация ударила по крупнейшим городам на юге Ливана
Вчера, 21:11
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ЦАХАЛ нанесла удары по четырем погранпереходам на границе Ливана и Сирии
21 января, 23:16
 
В миреСирияЛиванБлижний ВостокХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала