Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном в оборонительных целях на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванные сирийские и ливанские источники в службах безопасности.
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
28 февраля, 17:42
"Сирия укрепила свою границу с Ливаном ракетными подразделениями и тысячами военнослужащих, на фоне распространения конфликта в регионе, в том числе между Израилем и движением "Хезболлах"... Высокопоставленный чиновник ливанских служб безопасности заявил, что сирийские власти сообщили Бейруту, что размещение Сирией ракетных установок вдоль гор, образующих восточную границу Ливана с Сирией, является оборонительной мерой против любых действий или атак, которые "Хезболлах" может предпринять против Сирии", - говорится в сообщении.
Как рассказали агентству сирийские источники, укрепление, направленное на предотвращение контрабанды оружия и наркотиков и проникновения в Сирию боевиков "Хезболлах", началось в феврале, но в последние дни ускорилось. По словам источника, в число подкреплений входят пехотные подразделения, бронетехника и ракетные установки малой дальности.
Сирийское государственное агентство SANA 1 марта передавало, что Дамаск и Бейрут согласовали необходимость усиления координации между двумя странами в области безопасности на фоне обострения ситуации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.