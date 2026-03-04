Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил, что Венгрия защищает соотечественников, попавших в ВСУ - РИА Новости, 04.03.2026
14:47 04.03.2026
Сийярто заявил, что Венгрия защищает соотечественников, попавших в ВСУ
Сийярто заявил, что Венгрия защищает соотечественников, попавших в ВСУ
Венгрия защищает каждого венгра, включая соотечественников из Закарпатья, попавших в ВСУ по принудительной мобилизации, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 04.03.2026
Сийярто: Будапешт защищает каждого венгра, попавшего в ВСУ по мобилизации

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Венгрия защищает каждого венгра, включая соотечественников из Закарпатья, попавших в ВСУ по принудительной мобилизации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее минобороны РФ публиковало обращение принудительно мобилизованного на Украине и сдавшегося в российский плен закарпатского венгра Альберта Романа, в котором он рассказал, что был насильно мобилизован в ВСУ, несмотря на наличие менингита, переломы и 11 сотрясений мозга, а до сдачи в плен российским военным на красноармейском направлении вынужденно пил свою мочу из-за нехватки питьевой воды.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, заявил Сийярто
3 марта, 23:08
"Мы заботимся о каждом венгре, мы защищаем каждого венгра, независимо от того, где он находится в мире. К сожалению, в последнее время многие венгры были отправлены на украинский фронт в результате украинской принудительной мобилизации", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии
2 марта, 13:25
 
В миреВенгрияУкраинаПетер СийяртоВооруженные силы Украины
 
 
