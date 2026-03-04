Сийярто заявил, что Венгрия защищает соотечественников, попавших в ВСУ

БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Венгрия защищает каждого венгра, включая соотечественников из Закарпатья, попавших в ВСУ по принудительной мобилизации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ранее минобороны РФ публиковало обращение принудительно мобилизованного на Украине и сдавшегося в российский плен закарпатского венгра Альберта Романа, в котором он рассказал, что был насильно мобилизован в ВСУ , несмотря на наличие менингита, переломы и 11 сотрясений мозга, а до сдачи в плен российским военным на красноармейском направлении вынужденно пил свою мочу из-за нехватки питьевой воды.

"Мы заботимся о каждом венгре, мы защищаем каждого венгра, независимо от того, где он находится в мире. К сожалению, в последнее время многие венгры были отправлены на украинский фронт в результате украинской принудительной мобилизации", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.