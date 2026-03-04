Рейтинг@Mail.ru
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/sijjarto-2078438917.html
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы - РИА Новости, 04.03.2026
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, которого в среду примет в Кремле президент России Владимир Путин, опубликовал... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:19:00+03:00
2026-03-04T13:19:00+03:00
в мире
венгрия
россия
москва
петер сийярто
владимир путин
дмитрий песков
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078439760_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_6f368c457d8d86e4d7cb2dbdb504eb21.jpg
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078150075.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078439760_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_fc32f8a29fdd9adbced9cd969f4a6ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, москва, петер сийярто, владимир путин, дмитрий песков, facebook
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Петер Сийярто, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Facebook
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы

Сийярто опубликовал фото из самолета, где он спал в пути до Москвы

© Фото : Петер СийяртоМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто спит в самолете, который летит до Москвы
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто спит в самолете, который летит до Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто спит в самолете, который летит до Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, которого в среду примет в Кремле президент России Владимир Путин, опубликовал фотографию из самолета, где он спал в пути до Москвы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду примет в Кремле Сийярто, на встрече будет обсуждаться ситуация с поставками нефти в Венгрию и Словакию, которые блокирует Киев.
"Отправились", - подписал Сийярто фотографию, опубликованную в соцсети Facebook* около полуночи по местному времени (2.00 мск).
На фотографии он лежит с закрытыми глазами на трех креслах, подложив руку под голову и укрывшись серым пледом. Шторки иллюминаторов закрыты. Судя по эмблеме венгерских вооруженных сил на спинках кресел, Сийярто отправился в Москву на самолете ВВС Венгрии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"
3 марта, 12:21
 
В миреВенгрияРоссияМоскваПетер СийяртоВладимир ПутинДмитрий ПесковFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала