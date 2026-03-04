https://ria.ru/20260304/sijjarto-2078438917.html
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы - РИА Новости, 04.03.2026
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, которого в среду примет в Кремле президент России Владимир Путин, опубликовал... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:19:00+03:00
2026-03-04T13:19:00+03:00
2026-03-04T13:19:00+03:00
в мире
венгрия
россия
москва
петер сийярто
владимир путин
дмитрий песков
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078439760_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_6f368c457d8d86e4d7cb2dbdb504eb21.jpg
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078150075.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078439760_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_fc32f8a29fdd9adbced9cd969f4a6ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, москва, петер сийярто, владимир путин, дмитрий песков, facebook
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Петер Сийярто, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Facebook
Сийярто показал, как спал в самолете до Москвы
Сийярто опубликовал фото из самолета, где он спал в пути до Москвы