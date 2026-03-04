https://ria.ru/20260304/shvetsija-2078471305.html
МИД: Швеция не проинформировала Москву о судьбе якобы российского дрона
МИД: Швеция не проинформировала Москву о судьбе якобы российского дрона - РИА Новости, 04.03.2026
МИД: Швеция не проинформировала Москву о судьбе якобы российского дрона
Швеция не проинформировала Москву о судьбе и факте существования якобы российского дрона, который шведские вооруженные силы перехватили 27 февраля, заявила... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:39:00+03:00
2026-03-04T14:39:00+03:00
2026-03-04T14:39:00+03:00
в мире
швеция
россия
москва
мария захарова
шарль де голль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20260227/peskov-2077126099.html
швеция
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, москва, мария захарова, шарль де голль
В мире, Швеция, Россия, Москва, Мария Захарова, Шарль де Голль
МИД: Швеция не проинформировала Москву о судьбе якобы российского дрона
Захарова: Швеция не проинформировала РФ о судьбе якобы российского дрона