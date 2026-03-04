Рейтинг@Mail.ru
МИД: Швеция не проинформировала Москву о судьбе якобы российского дрона - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/shvetsija-2078471305.html
МИД: Швеция не проинформировала Москву о судьбе якобы российского дрона
МИД: Швеция не проинформировала Москву о судьбе якобы российского дрона - РИА Новости, 04.03.2026
МИД: Швеция не проинформировала Москву о судьбе якобы российского дрона
Швеция не проинформировала Москву о судьбе и факте существования якобы российского дрона, который шведские вооруженные силы перехватили 27 февраля, заявила... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:39:00+03:00
2026-03-04T14:39:00+03:00
в мире
швеция
россия
москва
мария захарова
шарль де голль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20260227/peskov-2077126099.html
швеция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, россия, москва, мария захарова, шарль де голль
В мире, Швеция, Россия, Москва, Мария Захарова, Шарль де Голль
МИД: Швеция не проинформировала Москву о судьбе якобы российского дрона

Захарова: Швеция не проинформировала РФ о судьбе якобы российского дрона

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Швеция не проинформировала Москву о судьбе и факте существования якобы российского дрона, который шведские вооруженные силы перехватили 27 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб вооруженных сил Франции сообщал, что беспилотник был нейтрализован на подлете к единственному французскому авианосцу "Шарль де Голль", который находится на стоянке в шведском порту в рамках миссии "Балтийский часовой". Власти Швеции бездоказательно утверждают, что беспилотник якобы принадлежит России.
"Но, как водится, не удосужились проинформировать о его дальнейшей судьбе (беспилотника - ред.), ну уж тем более представить какие-либо убедительные доказательства самого его существования", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Песков прокомментировал якобы инцидент с дроном в Швеции
27 февраля, 13:06
 
В миреШвецияРоссияМоскваМария ЗахароваШарль де Голль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала